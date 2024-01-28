Новый российский зимовочный комплекс "Восток" заработал в Антарктиде

Новый зимовочный комплекс заработал на станции "Восток" в Антарктиде. Это первое современное здание, построенное на полюсе холода.

Комплекс состоит из пяти блоков, оснащен современными лабораториями для научных исследований, жилыми комнатами, рабочими кабинетами, спортзалом, зонами отдыха, медицинским блоком с операционной и стоматологическим кабинетом. Зимой там могут работать до 15 исследователей, летом – 35 специалистов.

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