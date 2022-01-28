Ракета Илона Маска может столкнуться с Луной 4 марта

Ракета Илона Маска, которую запустили в космос почти семь лет назад, скоро врежется в Луну. Как ожидается, произойдет это 4 марта. Для компании SpaceX данная ситуация стала сюрпризом.

В феврале 2015 года ракета успешно вывела на орбиту аппарат для наблюдения за Солнцем и Землей. Вторая ступень сожгла топливо и осталась в космосе дрейфовать по крайне хаотичной траектории. Вес фрагмента – четыре тонны, а скорость сближения – 2,5 километра в секунду.

Как рассказали исследователи, момент столкновения земляне, скорее всего, не увидят. Это будет с обратной стороны Луны.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.