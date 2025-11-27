Космический корабль "Союз МС-28" состыкуется с МКС через 30 минут

Через полчаса должна состояться стыковка космического корабля "Союз МС-28" с Международной космической станцией (МКС). Утром 27 ноября ракета-носитель успешно стартовала с космодрома Байконур.

На борту корабля находятся два российских космонавта и американский астронавт. Корабль летит по сверхбыстрой схеме, совершив два оборота вокруг Земли. Весь путь от старта до стыковки с российским сегментом МКС займет чуть более трех часов.

