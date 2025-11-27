Форма поиска по сайту

27 ноября, 15:30

Наука

Космический корабль "Союз МС-28" состыкуется с МКС через 30 минут

Пилотируемый корабль "Союз" успешно вышел на орбиту и взял курс на МКС

Ракета-носитель "Союз" стартовала с космодрома Байконур

Ученые заявили об омолаживающем эффекте при регулярном потреблении кофе

"Мослекторий": Анатолий Петрукович – о Земле

Российские ученые испытали голубей-биодронов с нейроимплантами в мозге

Космические войска России запустили ракету "Ангара-1.2" с космодрома Плесецк

Ученые обнаружили простой способ ослабления симптомов депрессии за 30 минут

Ученые выяснили, что подростковая фаза развития мозга продолжается до 32 лет

Американский стартап представил технологию производства искусственной свинины

Через полчаса должна состояться стыковка космического корабля "Союз МС-28" с Международной космической станцией (МКС). Утром 27 ноября ракета-носитель успешно стартовала с космодрома Байконур.

На борту корабля находятся два российских космонавта и американский астронавт. Корабль летит по сверхбыстрой схеме, совершив два оборота вокруг Земли. Весь путь от старта до стыковки с российским сегментом МКС займет чуть более трех часов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

наукавидеоАлина ГилеваМаксим Шаманин

