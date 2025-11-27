Пилотируемый корабль "Союз" успешно вышел на орбиту и взял курс на МКС

С космодрома Байконур осуществили запуск ракеты-носителя "Союз". Как сообщили в "Роскосмосе", она успешно вывела на орбиту пилотируемый корабль, который взял курс на Международную космическую станцию.

На борту корабля находятся два российских космонавта Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также американский астронавт Кристофер Уильямс. Корабль летит по сверхкороткой схеме, совершив всего два оборота вокруг Земли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.