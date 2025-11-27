Ракета-носитель "Союз" стартовала с космодрома Байконур

С космодрома Байконур осуществлен запуск ракеты-носителя "Союз" с пилотируемым кораблем "Союз МС-28". На борту находятся два российских космонавта и один американский астронавт, которые направляются на Международную космическую станцию.

Корабль летит по сверхкороткой схеме и совершит всего два оборота вокруг Земли. Вся дорога до МКС займет чуть более трех часов, стыковка со станцией запланирована на 15:38 по московскому времени. Экспедиция продлится 242 дня.

