27 октября, 22:15

Наука

В соцсетях появилось множество роликов с ярким огненным шаром, пролетевшим над Москвой

В соцсетях появилось множество роликов с ярким огненным шаром, пролетевшим над Москвой

В соцсетях появилось множество роликов с ярким огненным шаром, пролетевшим над Москвой и областью. Очевидцы и астрономы предположили, что это мог быть небольшой метеорит или космический мусор.

Неизвестный космический объект в небе над столичным регионом заметили утром 27 октября. Шар можно было увидеть в разных частях области: Дубне, Видном, Жуковском, Одинцове, Люберцах, Красногорске и Раменском.

наукагородвидеоРумина КенжалиеваДарья Крамарова

