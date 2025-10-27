В соцсетях появилось множество роликов с ярким огненным шаром, пролетевшим над Москвой и областью. Очевидцы и астрономы предположили, что это мог быть небольшой метеорит или космический мусор.

Неизвестный космический объект в небе над столичным регионом заметили утром 27 октября. Шар можно было увидеть в разных частях области: Дубне, Видном, Жуковском, Одинцове, Люберцах, Красногорске и Раменском.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.