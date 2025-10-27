Москвичи смогут наблюдать комету до 17 ноября

На этой неделе жители Москвы смогут стать свидетелями интересного астрономического события. На утреннем небе появится комета, которая будет видна над юго-восточным горизонтом в период с 30 октября по 17 ноября. В ночь на 29 октября комета максимально приблизится к Солнцу.

По наблюдениям специалистов, возраст этого небесного тела может превышать 7,5 миллиарда лет. Возможно, это древнейшая из когда-либо наблюдавшихся человечеством комет.

