27 октября, 07:45

Наука

Москвичи смогут наблюдать комету до 17 ноября

Москвичи смогут наблюдать комету до 17 ноября

На этой неделе жители Москвы смогут стать свидетелями интересного астрономического события. На утреннем небе появится комета, которая будет видна над юго-восточным горизонтом в период с 30 октября по 17 ноября. В ночь на 29 октября комета максимально приблизится к Солнцу.

По наблюдениям специалистов, возраст этого небесного тела может превышать 7,5 миллиарда лет. Возможно, это древнейшая из когда-либо наблюдавшихся человечеством комет.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

наукавидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

