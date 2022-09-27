В NASA заявили, что ценят сотрудничество в "Роскосмосом"

NASA сохраняет профессиональные отношения с "Роскосмосом" и ценит это сотрудничество. Об этом заявили представители организации.

В частности, США рассчитывают на продолжение поддержки "Роскосмосом" программы перекрестных полетов. 21 сентября с космодрома Байконур стартовала ракета "Союз-2.1а" с пилотируемым космическим кораблем. В компании с российскими космонавтами полетел астронавт NASA.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.