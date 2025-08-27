Эксперты опровергли теорию о секретных выбросах химикатов

Ученые опровергли теорию о "химтрейлах" – якобы секретных выбросах химикатов с самолетов для контроля климата или населения. По мнению экспертов, полосы в небе – это инверсионные следы, образующиеся из водяного пара при работе авиадвигателей.

Специалисты пояснили, что при сгорании топлива выделяются углекислый газ и пар, который на высоте более восьми километров мгновенно замерзает и превращается в ледяные кристаллы. Это естественное физическое явление.

