27 августа, 07:30

Эксперты опровергли теорию о секретных выбросах химикатов

Ученые опровергли теорию о "химтрейлах" – якобы секретных выбросах химикатов с самолетов для контроля климата или населения. По мнению экспертов, полосы в небе – это инверсионные следы, образующиеся из водяного пара при работе авиадвигателей.

Специалисты пояснили, что при сгорании топлива выделяются углекислый газ и пар, который на высоте более восьми километров мгновенно замерзает и превращается в ледяные кристаллы. Это естественное физическое явление.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

