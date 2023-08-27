Космический корабль компании Space X успешно пристыковался к МКС. Трансляция велась на сайте NASA.

Стыковка прошла в автоматическом режиме. На борту Crew Dragon находился экипаж из 4 человек. Это российский космонавт Константин Борисов, а также астронавты из Японии, Евросоюза и США. Сейчас они уже перешли на борт МКС, на орбите они пробудут около полугода.

Борисов стал третьим российским космонавтом, летавшим на корабле от Space X в рамках программы перекрестных полетов России и США.

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