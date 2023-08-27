Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 августа, 18:30

Наука

Космический корабль компании Space X успешно пристыковался к МКС

Космический корабль компании Space X успешно пристыковался к МКС

Корабль Crew Dragon с российским космонавтом стартовал к МКС на ракете Falcon 9

Эксперты рассказали о том, как климат в РФ изменится в ближайшие годы

В "Роскосмосе" планируют уменьшить штат центрального офиса вдвое – СМИ

Индийский луноход совершил первую поездку по поверхности спутника Земли

МКС уклонилась от космического мусора – "Роскосмос"

Новости мира: Япония начала сброс воды с "Фукусимы-1"

"Роскосмос" поздравил индийских коллег с успешной посадкой аппарата "Чандраян-3" на Луну

Индийский луноход выйдет на поверхность Луны в течение суток

Индия первой в мире успешно посадила аппарат на южном полюсе Луны

Космический корабль компании Space X успешно пристыковался к МКС. Трансляция велась на сайте NASA.

Стыковка прошла в автоматическом режиме. На борту Crew Dragon находился экипаж из 4 человек. Это российский космонавт Константин Борисов, а также астронавты из Японии, Евросоюза и США. Сейчас они уже перешли на борт МКС, на орбите они пробудут около полугода.

Борисов стал третьим российским космонавтом, летавшим на корабле от Space X в рамках программы перекрестных полетов России и США.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
наукавидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика