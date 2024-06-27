Новости мира: опасный астероид пролетит вблизи Земли 27 июня

27 июня в опасной близости от Земли пролетит астероид, который назвали "убийцей планет". Его размер сопоставим с масштабами горы Эверест. Специалисты считают, что его столкновение с Землей может привести к резким климатическим изменениям.

Тем временем в Тбилиси в ночь на 27 июня не умолкали фейерверки и клаксоны машин болельщиков. Это связано с тем, что сборная Грузии вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу. Это первое участие национальной команды в таком крупном турнире. В решающем матче за выход из группы грузины победили португальскую сборную, в состав которой входит Криштиану Роналду. Теперь сборная Грузии сыграет против Испании в одной восьмой финала.

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