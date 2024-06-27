Ряд улиц перекроют в Москве 28–29 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 июня, 07:45

Наука

Новости мира: опасный астероид пролетит вблизи Земли 27 июня

Новости мира: опасный астероид пролетит вблизи Земли 27 июня

"Мослекторий": Ирина Калабихина – о демографии

"Мослекторий": Генрих Зелинский – о ядах

"Мослекторий": Александр Осадчиев – о морях и океанах

Первый летний звездопад прошел над Москвой

"Мослекторий": Сергей Баринов – о географии

"Мослекторий": Тимур Чернов – о растениях

Звездопад Боотиды можно будет увидеть с 22 июня по 2 июля

"Мослекторий": Григорий Иванов – о насекомых

"Мослекторий": Владимир Алипов – о воспоминаниях

27 июня в опасной близости от Земли пролетит астероид, который назвали "убийцей планет". Его размер сопоставим с масштабами горы Эверест. Специалисты считают, что его столкновение с Землей может привести к резким климатическим изменениям.

Тем временем в Тбилиси в ночь на 27 июня не умолкали фейерверки и клаксоны машин болельщиков. Это связано с тем, что сборная Грузии вышла в плей-офф чемпионата Европы по футболу. Это первое участие национальной команды в таком крупном турнире. В решающем матче за выход из группы грузины победили португальскую сборную, в состав которой входит Криштиану Роналду. Теперь сборная Грузии сыграет против Испании в одной восьмой финала.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
наукаспортвидеоМаксим Шаманин
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика