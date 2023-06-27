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Наука

Ракета-носитель "Союз-2.1б" со спутником "Метеор-М" стартовала с космодрома Восточный

Ракета-носитель "Союз-2.1б" со спутником "Метеор-М" стартовала с космодрома Восточный

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Ракета "Союз" с гидрометеорологическим спутником "Метеор-М" стартовала с площадки космодрома Восточный. Кадры транслировал сайт "Роскосмоса" в прямом эфире.

У ракеты есть так называемые спутники – это попутные космические аппараты, всего их более 40. Ожидается, что "Метеор-М" окажется на целевой орбите через час после запуска, а его спутники – через три часа.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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