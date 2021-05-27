SpaceX осуществила запуск ракеты-носителя со спутниками Starlink

Компания SpaceX запустила в космос новую партию спутников Starlink – еще около 60 аппаратов. Одна из ступеней ракеты использовалась до этого в другом запуске. Тогда, побывав в космосе, она благополучно вернулась на землю. Также случилось и в этот раз.

Элемент ракеты уже автоматически опустился на плавучую платформу в Атлантическом океане. Это уже 85-я – юбилейная посадка ракетного ускорителя. Такая технология с повторным использованием частей ракеты позволяет компании удешевить запуски. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.