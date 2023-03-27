Арктическая экспедиция МЧС стартовала из Нарьян-Мара 27 марта

Масштабная арктическая экспедиция МЧС стартовала из Нарьян-Мара в понедельник, 27 марта. Старт мероприятию дал глава ведомства Александр Куренков.

В составе экспедиции – 76 человек. За две недели им предстоит преодолеть более полутора тысячи километров. В пути специалисты МЧС отработают 18 условных происшествий, а также испытают новейшую технику и снаряжение в сложных метеоусловиях.

Кроме того, спасатели проведут уроки безопасности для коренных жителей. Такие тренировки будут проводиться в арктической зоне регулярно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.