Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 марта, 18:00

Безопасность

Арктическая экспедиция МЧС стартовала из Нарьян-Мара 27 марта

Арктическая экспедиция МЧС стартовала из Нарьян-Мара 27 марта

В "Роскосмосе" заявили, что оборудование по проекту "ЭкзоМарс-2022" вернут из Европы

Новости регионов: северное сияние зафиксировали почти во всех регионах РФ 25–26 марта

Сближение Луны и Венеры увидели москвичи в прошедшие выходные

Индия запустила в космос 36 спутников связи OneWeb

Венера оказалась максимально близко к Луне

Ученые рассказали о неполадках в работе разных приборов из-за мощной магнитной бури

Новости часа: на Мосбирже отметили ослабление рубля по отношению к доллару

Россияне увидят парад планет в конце марта

Космонавт Анна Кикина рассказала о планах выйти в открытый космос

Масштабная арктическая экспедиция МЧС стартовала из Нарьян-Мара в понедельник, 27 марта. Старт мероприятию дал глава ведомства Александр Куренков.

В составе экспедиции – 76 человек. За две недели им предстоит преодолеть более полутора тысячи километров. В пути специалисты МЧС отработают 18 условных происшествий, а также испытают новейшую технику и снаряжение в сложных метеоусловиях.

Кроме того, спасатели проведут уроки безопасности для коренных жителей. Такие тренировки будут проводиться в арктической зоне регулярно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
наукабезопасностьрегионывидеоРоман КарловЕкатерина Фоменко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика