08:30Наука
В "Роскосмосе" заявили, что оборудование по проекту "ЭкзоМарс-2022" вернут из Европы
Россия будет искать жизнь на Марсе без недружественных стран. "Роскосмос" и Европейское космическое агентство договорились о взаимном возврате оборудования по бывшему совместному проекту "ЭкзоМарс". Его планировали проводить в два этапа. Если первый этап в 2016 году был совместным, то по второму европейцы приостановили работу по политическим причинам.
В ходе исследований были задействованы западный марсоход "Пастер" и российская посадочная платформа. Она должна была автономно изучать состав и атмосферу Марса.
В данный момент "Роскосмос" активно работает над тем, чтобы продолжить программу без европейских партнеров. Однако возможности сотрудничества с другими странами там не отрицают. В качестве замены уже называют Китай и Индию.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.