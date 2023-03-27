В "Роскосмосе" заявили, что оборудование по проекту "ЭкзоМарс-2022" вернут из Европы

Россия будет искать жизнь на Марсе без недружественных стран. "Роскосмос" и Европейское космическое агентство договорились о взаимном возврате оборудования по бывшему совместному проекту "ЭкзоМарс". Его планировали проводить в два этапа. Если первый этап в 2016 году был совместным, то по второму европейцы приостановили работу по политическим причинам.

В ходе исследований были задействованы западный марсоход "Пастер" и российская посадочная платформа. Она должна была автономно изучать состав и атмосферу Марса.

В данный момент "Роскосмос" активно работает над тем, чтобы продолжить программу без европейских партнеров. Однако возможности сотрудничества с другими странами там не отрицают. В качестве замены уже называют Китай и Индию.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.