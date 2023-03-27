Новости регионов: северное сияние зафиксировали почти во всех регионах РФ 25–26 марта

Яркое северное сияние наблюдали почти во всех регионах России в выходные, 25–26 марта. От Санкт-Петербурга до Омска в соцсети выкладывали снимки неба в переливах неоновых оттенков. Свечение видели даже в Подмосковье и под Ярославлем, где подобное явление считается редкостью. Это случается раз в столетие, заявили ученые.

В Нижегородской области река полностью затопила мост. Дорога ушла под воду, а несколько сел оказались отрезаны от транспортного сообщения. Если первую переправу с трудом, но можно преодолеть, то через вторую путь закрыт полностью. Аналогичные подтопления есть и в других районах региона. Всего паводок пришел на 11 территорий. Под водой оказались придомовые участки и сельские улицы. Однако эвакуация населению пока не требуется, сообщили в местном МЧС.

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