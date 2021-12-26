Мощнейший в мире инфракрасный телескоп отправили на орбиту

Ракета-носитель АриАн-5 успешно стартовала с космодрома во Французской Гвиане. Она

выведет на орбиту мощнейший из созданных до настоящего времени инфракрасный телескоп "Джеймс Уэбб". Эту космическую обсерваторию стоимостью примерно 10 миллиардов долларов создавали больше 20 лет. Первые данные с телескопа планируют получить через полгода. "Джеймс Уэбб" будет изучать эволюцию Вселенной и искать внеземную жизнь. Он должен стать преемником знаменитого телескопа Хаббл, который за 30 лет позволил сделать десятки открытий.



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