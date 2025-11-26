Форма поиска по сайту

26 ноября, 08:15

Наука

Российские ученые испытали голубей-биодронов с нейроимплантами в мозге

Российские ученые провели испытания голубей-биодронов с имплантированными в мозг нейронами. Операторы загружают полетное задание, а стимулятор посылает импульсы, направляющие птицу. За полетом следят с помощью GPS и других технологий.

Разработка предназначена для мониторинга ЛЭП, газораспределительных узлов и инфраструктурных объектов. Технология может быть адаптирована для других птиц: ворон – для переноса грузов, чаек – для прибрежного мониторинга, альбатросов – для работы над морскими территориями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

наукатехнологииживотныевидеоДмитрий КозачинскийДарья Ермакова

