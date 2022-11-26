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26 ноября, 22:15

Наука

В США создали вариант коронавируса, вызывающий гибель 80% животных

В США создали вариант коронавируса, вызывающий гибель 80% животных

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В США создали вариант коронавируса, вызывающий гибель 80% животных. Причем эксперимент не был одобрен национальным регулятором по биологической безопасности, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

Он также напомнил, что в распоряжении Пентагона есть система, способная контролировать местонахождение и использование опасных патогенов.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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Сюжет: Коронавирус
наукамедицинавидеоЕкатерина Кузнеченкова
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