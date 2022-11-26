В США создали вариант коронавируса, вызывающий гибель 80% животных. Причем эксперимент не был одобрен национальным регулятором по биологической безопасности, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов.

Он также напомнил, что в распоряжении Пентагона есть система, способная контролировать местонахождение и использование опасных патогенов.

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