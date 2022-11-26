Новые технологии в лечении огнестрельных ран показали в госпитале имени Бурденко

Новые технологии в лечении огнестрельных ран и их последствий представили на пресс-конференции в госпитале имени Бурденко. Всего в ней принимают участие больше двух тысяч экспертов, в том числе хирурги и травматологи военных лечебных учреждений и федеральных и региональных центров.

Военные специалисты показали, как сейчас восстанавливают кости, создают индивидуальные 3D-конструкции при лечении огнестрельных ранений, представили современные методы лечения ран. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.