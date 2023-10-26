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26 октября, 07:15

Наука

Российские космонавты вернулись на МКС после работы в открытом космосе

Российские космонавты вернулись на МКС после работы в открытом космосе

Российские космонавты начали выход в открытый космос с борта МКС

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Российские космонавты вернулись на МКС после более семи часов работы в открытом космосе. Олег Кононенко и Николай Чуб должны были установить на модуле "Наука" малогабаритный радиолокатор для наблюдения за поверхностью Земли. Однако полностью развернуть его не получилось ни в автоматическом, ни в ручном режиме. Закончить работу с локатором планируют во время следующего выхода.

Также космонавты должны были запустить наноспутник "Парус". Аппарат, оснащенный солнечным парусом, предназначен для отработки перспективной технологии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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