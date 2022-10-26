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На МКС отправили новогодние подарки для российских космонавтов

На МКС отправили новогодние подарки для российских космонавтов

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В космос отправились новогодние подарки. Их российскому экипажу МКС доставит корабль "Прогресс", который в ночь на 26 октября стартовал с Байконура и уже вышел на орбиту.

Кроме них, везут запас одежды, продуктов, расходники для оборудования, установленного на российском сегменте станции. По плану "Прогресс" пристыкуется к российскому модулю станции рано утром в пятницу. И хотя подарки уже будут в руках у космонавтов, открывать их они будут только в сам праздник.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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