На МКС отправили новогодние подарки для российских космонавтов

В космос отправились новогодние подарки. Их российскому экипажу МКС доставит корабль "Прогресс", который в ночь на 26 октября стартовал с Байконура и уже вышел на орбиту.

Кроме них, везут запас одежды, продуктов, расходники для оборудования, установленного на российском сегменте станции. По плану "Прогресс" пристыкуется к российскому модулю станции рано утром в пятницу. И хотя подарки уже будут в руках у космонавтов, открывать их они будут только в сам праздник.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.