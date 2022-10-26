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Ученые РФ синтезировали из борщевика материал для натрий-ионных батарей

Ученые РФ синтезировали из борщевика материал для натрий-ионных батарей

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Российские ученые синтезировали материал для натрий-ионных батарей из борщевика. Результаты исследования сотрудников МГУ и Сколтеха опубликовали в журнале Batteries.

Этот инновационный вид аккумуляторов может заменить более дорогие литий-ионные накопители энергии в солнечных и ветрогенераторах. Используемый в анодах натрий можно получать из скорлупы орехов и отходов бумажного производства. А теперь ученые смогли приспособить для этих целей борщевик. Такого сорняка в России в избытке, и растет он очень быстро.

Исследователи полагают, что цена натриевых аккумуляторов с борщевиком будет ниже, чем батарей, где используется другой сырье. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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