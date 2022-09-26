7 тонн мусора скопилось на Марсе за все время исследований

Обломки космических аппаратов, алюминиевые колеса и даже одеяло – так выглядит мусор на поверхности Марса. Его уже накопилось около семи тонн.

Предметы, попавшие на Марс с Земли в ходе миссий, часто попадают в объективы марсоходов. Последний раз там обнаружили спутанную сетку, сброшенную во время посадки космического оборудования. Подлинность снимков подтверждает NASA.

Люди исследуют Марс уже 50 лет, за это время сюда отправили 18 аппаратов, созданных человеком. Обычно части оборудования разлетаются при посадке. Есть и целые неактивные космические аппараты. Некоторые исследователи считают эти предметы не мусором, а историческими реликвиями.

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