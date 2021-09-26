Именем лидера группы Space назвали планету. Сертификат вручили в Москве в музее космонавтики. Планету открыли 12 лет назад: ее нашел столичный астроном Тимур Крячко.



Новое небесное тело он обнаружил в Главном поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера. Назвал сложной комбинацией WL184, а после решил переименовать в честь французского музыканта Дидье Маруани. Он, по мнению, открывателя, всю жизнь и творчество связал с темой космоса.

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