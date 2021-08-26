Израильские ученые выяснили, что пребывание на солнце повышает страсть

Солнце пробуждает страсть – к такому выводу пришли израильские ученые. Оказывается, ультрафиолет воздействует на эндокринную систему и повышает выработку половых гормонов, изменяя поведение людей.

В эксперименте приняли участие 32 человека. Все они прошли несколько сеансов УФ-терапии и у всех увеличилось сексуальное влечение. Правда, у мужчин еще и агрессия возросла.

Кроме того, ученые обнаружили повышение у мужчин уровня тестостерона именно в летний период. Исследователи полагают, что в будущем их открытие позволит бороться с расстройствами, влияющими на выработку гормонов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.