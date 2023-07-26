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Наука

Запуск корабля Crew Dragon с российским космонавтом перенесли на 17 августа

Запуск корабля Crew Dragon с российским космонавтом перенесли на 17 августа

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Запуск к МКС космического корабля Crew Dragon с россиянином Константином Борисовым на борту перенесли на 17 августа. Об этом сообщает NASA.

Старт планировали на два дня раньше с космодрома во Флориде. Однако специалистам понадобилось дополнительное время для подготовки площадки.

Константин Борисов полетит в качестве специалиста по смене экипажа орбитального комплекса в рамках программы перекрестных полетов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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