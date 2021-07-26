Модуль "Пирс" перед затоплением в Тихом океане отстыковался от МКС

Модуль "Пирс" затоплен на кладбище космических кораблей в Тихом океане. Он отстыковался от МКС вместе с грузовым кораблем "Прогресс МС-16", а позже пошел в атмосферу Земли. Несгораемые элементы упали в акватории Тихого океана в более чем 3,5 тысячи километрах от города Веллингтон в Новой Зеландии и почти 6 тысячах километров от города Сантьяго.

"Пирс" отсоединили от МКС, чтобы освободить стыковочный узел станции для летящего к ней многофункционального лабораторного модуля "Наука". Стыковка планируется на 29 июля. Затопленный модуль был запущен и пристыкован к МКС в 2001 году. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.