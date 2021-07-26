Ученые раскрыли влияние COVID-19 на интеллект человека

Коронавирус может влиять на умственные способности человека. К такому мнению пришли ученые, чьи исследования публикует журнал The Lancet.

По полученным данным люди, которые перенесли COVID-19, проходят тест на IQ хуже, чем те, кто не болел. Самые низкие результаты показали пациенты, которых пришлось подключать к аппарату ИВЛ.

Авторы исследования предупреждают, что коронавирус также может вызвать болезни Альцгеймера, Паркинсона и даже шизофрению.

В исследовании, которое проводилось в течение года, приняли участие более 80 тысяч жителей Великобритании. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.