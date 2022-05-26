Американский космический корабль Starliner вернулся на Землю после миссии к МКС. Аппарат приземлился в штате Нью-Мексико с помощью трех парашютов. Это стало завершением тестового беспилотного полета к МКС.

В будущем, при успешных испытаниях, американцы планируют использовать его для доставки на орбиту астронавтов поочередно с челноками Dragon компании SpaceX. Starliner рассчитан на экипаж из семи человек. В отличие от Dragon он приспособлен для посадки на сушу, а не на воду.

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