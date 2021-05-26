Россияне смогут увидеть полнолуние, суперлуние и полное лунное затмение

Россияне смогут увидеть редкое астрономическое явление. Причем не одно, а сразу три.

Во-первых, луна подойдет максимально близко к земле. Наблюдать суперлуние можно будет по всему миру. Во-вторых, луна будет полной. В-третьих, в ночь на четверг ожидают полное затмение.

Во время затмения у луны появится ободок. Она может засветиться красным из-за преломления солнечного света.

Правда, москвичи лунное затмение увидеть не смогут. Оно будет заметно только на юго-востоке Сибири и на Дальнем Востоке. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.