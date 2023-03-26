Индия запустила в космос 36 спутников связи OneWeb. Ракета стартовала в 06:00 по московскому времени. Запуск завершит создание сети из 600 спутников на орбите Земли. Она должна обеспечить высокоскоростной интернет в любой точке планеты уже к 2027 году.

Это второй запуск спутников британской компании с помощью индийской ракеты после отказа России их запускать. В "Роскосмосе" заявили, что не получили от OneWeb никаких гарантий того, что спутники не будут использованы в военных целях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

