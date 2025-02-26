Обломки космического корабля "Прогресс МС-28" затопили в Тихом океане

Несгораемые обломки грузового космического корабля "Прогресс МС-28" были затоплены в Тихом океане. Накануне корабль отстыковался от Международной космической станции и был сведен с орбиты.

Ранее "Прогресс" доставил на станцию несколько тонн грузов, включая топливо, питьевую воду и азот для пополнения атмосферы. Также на МКС было выгружено дополнительное оборудование для проведения научных экспериментов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.