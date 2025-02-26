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26 февраля, 07:30

Наука

Обломки космического корабля "Прогресс МС-28" затопили в Тихом океане

Обломки космического корабля "Прогресс МС-28" затопили в Тихом океане

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Несгораемые обломки грузового космического корабля "Прогресс МС-28" были затоплены в Тихом океане. Накануне корабль отстыковался от Международной космической станции и был сведен с орбиты.

Ранее "Прогресс" доставил на станцию несколько тонн грузов, включая топливо, питьевую воду и азот для пополнения атмосферы. Также на МКС было выгружено дополнительное оборудование для проведения научных экспериментов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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