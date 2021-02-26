Космонавтам на МКС придется научиться сверлить отверстия

Космонавты ищут трещины на МКС. И пока удалось найти только одну, два других возможных повреждения оказались несерьезными – там воздух выходить не может. Однако трещину в промежуточной камере российского модуля "Звезда" необходимо заделать. Ее длина составляет около 4,5 сантиметра. Космонавты пока наклеили там резиновый диск.

Теперь им предстоит в условиях невесомости научиться сверлить и ремонтировать отверстия. Из-за того, что станция негерметична, давление воздуха на ней понемногу снижается. Но до критичных значений очень далеко, к тому же запасов воздуха у космонавтов хватает. ​​Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.