Космонавты на МКС будут тренироваться делать отверстия в станции

Космонавты на МКС потренируются делать отверстия в станции. Это нужно, чтобы сдержать рост трещины, которая привела к утечке воздуха. До сих пор на ней стояла заплатка из резины и фольги. Теперь планируют не дать ей возможность увеличиваться.

Впервые небольшую утечку воздуха на МКС обнаружили в сентябре 2019 года. Через год экипаж нашел и временно заделал трещину в модуле "Звезда". Но позже выяснилось, что таких проблемных мест может быть еще пять. Из-за того что станция негерметична, давление воздуха на ней понемногу снижается в течение суток. Однако до критичных значений далеко. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.