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Наука

Специалисты посоветовали использовать защиту для глаз, чтобы понаблюдать за затмением

Специалисты посоветовали использовать защиту для глаз, чтобы понаблюдать за затмением

Эксперт института Астрономии РАН рассказал о сути солнечного затмения

Пик солнечного затмения придется на 13:38 по московскому времени

Москвичи смогут понаблюдать за солнечным затмением 25 октября

Солнечное затмение можно будет наблюдать по всей России 25 октября

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Москвичи во вторник, 25 октября, смогут понаблюдать за солнечное затмение. Его пик пришелся на 13:38.

Солнце было закрыто примерно на 70%. При этом специалисты заранее посоветовали всем наблюдателям использовать защиту для глаз, например, засвеченную пленку, закопченную стеклянную пластинку или тонкую металлическую фольгу.

По прогнозам, такого сильного затмения в центральной части России, не будет в ближайшие 17 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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