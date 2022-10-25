Специалисты посоветовали использовать защиту для глаз, чтобы понаблюдать за затмением

Москвичи во вторник, 25 октября, смогут понаблюдать за солнечное затмение. Его пик пришелся на 13:38.

Солнце было закрыто примерно на 70%. При этом специалисты заранее посоветовали всем наблюдателям использовать защиту для глаз, например, засвеченную пленку, закопченную стеклянную пластинку или тонкую металлическую фольгу.

По прогнозам, такого сильного затмения в центральной части России, не будет в ближайшие 17 лет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.