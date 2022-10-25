Солнечное затмение можно будет наблюдать по всей России 25 октября

Солнечное затмение можно будет наблюдать в столичном регионе 25 октября. По словам специалистов, такое сильное затмение в центральной части России не увидят в ближайшие 17 лет.

Эксперты рекомендуют использовать солнечные очки или специальный фильтр. Начнется затмение в 12:24. На максимальную фазу выйдет в 13:38, а полностью закончится в 14:51.

По словам экспертов, за затмением смогут понаблюдать по всей территории России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.