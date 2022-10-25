Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

12:45

Наука

Солнечное затмение можно будет наблюдать по всей России 25 октября

Солнечное затмение можно будет наблюдать по всей России 25 октября

Новости часа: Стремоусов заявил о наказании за саботаж оборота рубля в Херсонской области

Новости часа: Общественная палата РФ сообщила о мощности взрыва у телецентра в Мелитополе

МКС увернулась от космического мусора

"Новости часа": жителям дома в Иркутске, на который упал самолет, выплатят компенсацию

С космодрома Восточный стартовала ракета-носитель "Союз-2.1б"

С космодрома Восточный стартовала ракета с четырьмя спутниками

Москвичам рассказали о главных событиях России и мира

Ракета "Союз-2.1в" стартовала с космодрома Плесецк

Телескоп "Джеймс Уэбб" запечатлел "Столпы творения"

Солнечное затмение можно будет наблюдать в столичном регионе 25 октября. По словам специалистов, такое сильное затмение в центральной части России не увидят в ближайшие 17 лет.

Эксперты рекомендуют использовать солнечные очки или специальный фильтр. Начнется затмение в 12:24. На максимальную фазу выйдет в 13:38, а полностью закончится в 14:51.

По словам экспертов, за затмением смогут понаблюдать по всей территории России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
наукавидеоЕвгения МирошкинаИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика