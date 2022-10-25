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МКС увернулась от космического мусора

МКС увернулась от космического мусора

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МКС увернулась от космического мусора. Эта процедура отработана до мелочей: маневрировать в космосе приходится постоянно.

В этот раз включили двигатели грузового корабля, пристыкованного к станции, на 5 минут. В результате МКС поднялась на 300 метров – это безопасное расстояние от обломка спутника Земли.

В прошлый раз такой маневр выполняли неделю назад, но тогда МКС пришлось двигать почти на два километра. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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