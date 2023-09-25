Капсула с образцами грунта астероида Бенну приземлилась в американском штате Юта

Аппарат OSIRIS-Rex сбросил на Землю капсулу с грузом в виде 250 граммов грунта с астероида Бенну. Капсула приземлилась на территории американского штата Юта.

По мнению ученых, в астероидном веществе есть элементы, сохранившиеся еще со времен зарождения Солнечной системы. В целом изучение Бенну может пролить свет на происхождение жизни на Земле.

Эта космическая миссия длилась семь лет. Зонд летел до Бенну примерно два года, еще два года он был на орбите, а потом вернулся к Земле. Сбросив капсулу, корабль продолжит свое путешествие. Его следующая цель – околоземный астероид Апофис. К нему зонд приблизится в 2029 году.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.