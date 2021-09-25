На ВДНХ открылся Всероссийский фестиваль технических достижений российских ученых

В эти выходные на ВДНХ можно попасть в Техносреду. Так называется Всероссийский фестиваль технических достижений.

В его программе 10 блоков, среди которых есть технологии будущего, искусственный интеллект, медицина, искусство, транспорт, цифровизация, экология и генетика.

Свои уникальные разработки и проекты гостям фестиваля представят ведущие научно-технологические компании, вузы и исследовательские институты. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

