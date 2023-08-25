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Индийский луноход совершил первую поездку по поверхности спутника Земли

Индийский луноход совершил первую поездку по поверхности спутника Земли

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Индийский луноход, прибывший 23 августа на спутник Земли, совершил первую поездку по поверхности. Как отметили в Индийской организации космических исследований, все идет по плану.

Луноход проработает по меньшей мере один лунный день, а это 14 земных суток. Самоходный аппарат будет изучать поверхность с помощью рентгеновского и лазерного оборудования. Он должен определить химический состав лунного грунта и горных пород. Еще одной важной целью экспедиции являются поиски воды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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