Индийский луноход совершил первую поездку по поверхности спутника Земли

Индийский луноход, прибывший 23 августа на спутник Земли, совершил первую поездку по поверхности. Как отметили в Индийской организации космических исследований, все идет по плану.

Луноход проработает по меньшей мере один лунный день, а это 14 земных суток. Самоходный аппарат будет изучать поверхность с помощью рентгеновского и лазерного оборудования. Он должен определить химический состав лунного грунта и горных пород. Еще одной важной целью экспедиции являются поиски воды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.