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Новости

25 апреля, 20:00

Политика

Новости часа: "Роскосмос" направил письма партнерам о продлении работы на МКС еще на 5 лет

Новости часа: "Роскосмос" направил письма партнерам о продлении работы на МКС еще на 5 лет

Северное сияние в столице не повторилось

Мощная магнитная буря ожидается вечером 25 апреля

Астрофотограф показал кадры Млечного пути, сделанные в одном из самых темных мест Земли

Новости часа: украинские войска выпустили четыре снаряда по Донецку

"Мослекторий": Александр Осадчиев – о таянии льдов в Мировом океане

Новости часа: геофизики заявили о повторном северном сиянии в столице в ночь на 25 апреля

Северное сияние заметили в Москве

"Доктор 24": эксперт рассказала про работу человеческого мозга

Северное сияние зафиксировали в столице

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов проинформировал партнеров о продлении работы на МКС до 2028 года. Об этом сообщила пресс-служба корпорации.

МИД России посоветовал россиянам взвесить риски при намерении поехать в Албанию. Ранее Албания отменила традиционный "летний" безвизовый режим для россиян, сообщили в посольстве страны.

Часть рейсов "Аэроэкспресса" в Шереметьево и обратно будет отменена 29–30 апреля и 6–7 мая. Об этом заявила компания.

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