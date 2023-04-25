Новости часа: "Роскосмос" направил письма партнерам о продлении работы на МКС еще на 5 лет

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Глава "Роскосмоса" Юрий Борисов проинформировал партнеров о продлении работы на МКС до 2028 года. Об этом сообщила пресс-служба корпорации.

МИД России посоветовал россиянам взвесить риски при намерении поехать в Албанию. Ранее Албания отменила традиционный "летний" безвизовый режим для россиян, сообщили в посольстве страны.

Часть рейсов "Аэроэкспресса" в Шереметьево и обратно будет отменена 29–30 апреля и 6–7 мая. Об этом заявила компания.