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25 февраля, 18:15

Наука

На Солнце произошло три мощных вспышки

На Солнце произошло три мощных вспышки

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На Солнце произошло три мощных вспышки. Нагрузка на Землю от них сохранится в ближайшие три дня на максимальном уровне. Ученые оценивают силу магнитной бури в 4 балла. Возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль и слабость. Могут снизиться внимание и работоспособность или может появиться сонливость. Всем метеочувствительным людям советуют не перенапрягаться, больше отдыхать и гулять на свежем воздухе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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