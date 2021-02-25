Космонавты изучат под микроскопом трещину на МКС

Российские космонавты вновь взялись исследовать возможную трещину в модуле "Звезда" на МКС. Подозрительное место с помощью микроскопа изучает космонавт Сергей Рыжиков. Изображения, которые он получил, отправят на Землю, там все это оценят и решат, как действовать.

Такое внимание проявляют потому, что возможная трещина могла привести к утечке воздуха. Однако всего таких трещин на станции насчитывается до шести, некоторые – уже с заплатками. Давление воздуха на станции немного падает за сутки, но показатели далеки от аварийных. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.