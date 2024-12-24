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24 декабря, 09:45

Наука

Магнитная буря накроет Землю 25 декабря

Магнитная буря накроет Землю 25 декабря

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Землю накроет магнитная буря 25 декабря, вызванная вспышкой на Солнце. Специалисты прогнозируют слабый или средний уровень шторма, который начнется около 15:00 и продлится 8–10 часов.

Метеочувствительные люди могут ощутить недомогание, однако жителей некоторых регионов ждет приятный сюрприз – полярное сияние. Возможно, красочное небо удастся увидеть и в Москве.

Если вы станете свидетелем этого явления, снимите его на видео и отправьте на наш редакционный номер +7 (926) 266-24-24!

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