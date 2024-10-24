Новости мира: космический корабль Crew Dragon начал путь к Земле

Экипаж американского космического корабля Crew Dragon возвращается на Землю. Пилотируемый корабль успешно отстыковался от МКС и должен приводниться во Флориде 25 октября. На борту находится россиянин Александр Гребенкин.

В Чили напечатали дом на 3D-принтере. Это первое такое здание в стране и Латинской Америке. Площадь жилья – 30 квадратных метров. За 29 часов специальное устройство напечатало семь стен. Собирали строение вручную. Чилийские преподаватели архитектуры возвели его в качестве эксперимента.

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