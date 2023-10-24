24 октября, 07:30Наука
"Роскосмос" продлил срок подачи заявок в отряд космонавтов до 20 декабря
"Роскосмос" продлил срок подачи заявок в отряд космонавтов. Он увеличен почти на два месяца – до 20 декабря.
В конкурсе может участвовать любой гражданин России в возрасте до 35 лет. Но он должен подходить под определенные требования. Так, вес кандидата в космонавты не должен превышать 90 килограммов, рост варьируется в пределах от 150 до 190 сантиметров. Кроме того, необходимо владеть английским языком и иметь высшее специальное образование.
На данный момент в отряде космонавтов "Роскосмоса" находятся 26 человек. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.