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24 октября, 07:30

Наука

"Роскосмос" продлил срок подачи заявок в отряд космонавтов до 20 декабря

"Роскосмос" продлил срок подачи заявок в отряд космонавтов до 20 декабря

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"Роскосмос" продлил срок подачи заявок в отряд космонавтов. Он увеличен почти на два месяца – до 20 декабря.

В конкурсе может участвовать любой гражданин России в возрасте до 35 лет. Но он должен подходить под определенные требования. Так, вес кандидата в космонавты не должен превышать 90 килограммов, рост варьируется в пределах от 150 до 190 сантиметров. Кроме того, необходимо владеть английским языком и иметь высшее специальное образование.

На данный момент в отряде космонавтов "Роскосмоса" находятся 26 человек. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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