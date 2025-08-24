Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 августа, 13:15

Наука

Новости мира: космический корабль Crew Dragon Dragon компании Space X отправился к МКС

Новости мира: космический корабль Crew Dragon Dragon компании Space X отправился к МКС

На Солнце зафиксировали 8 вспышек 23 августа

Вспышка предпоследнего класса мощности произошла на Солнце

"Роскосмос" показал видео с мышами на борту спутника "Бион-М"

"Мослекторий": Александр Каширский – о насекомых

Новости регионов: фрегат "Маршал Шапошников" выполнил учебную стрельбу в Японском море

Останки древней цивилизации обнаружили водолазы у берегов Александрии

Собянин представил космические разработки, созданные московскими школьниками

Новости регионов: жители Свердловской и Тюменской областей увидели старт ракеты "Союз"

"Мослекторий": Григорий Бакус – об инквизиции

Еще один космический корабль Dragon компании Space X отправился к Международной космической станции. Он доставит туда более 2 тонн продовольствия и оборудования для проведения научных экспериментов. Это 33-я миссия. Стыковка запланирована на 25 августа. Покинуть станцию кораблю предстоит в декабре. Он будет приводнен в Тихом океане у побережья Калифорнии.

Волна протестов захлестнула Великобританию. Акции прошли в ряде городов. Сотни протестующих собрались возле гостиниц, где размещены беженцы. Требования демонстрантов – выдворить нелегалов из страны и остановить поток мигрантов, которые добираются на надувных лодках через пролив Ла-Манш. Не обошлось без столкновений с полицией. Задержаны около 200 протестующих.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
наукаполитиказа рубежомвидеоРоман КарловЮлия Неклесова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика