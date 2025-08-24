Новости мира: космический корабль Crew Dragon Dragon компании Space X отправился к МКС

Еще один космический корабль Dragon компании Space X отправился к Международной космической станции. Он доставит туда более 2 тонн продовольствия и оборудования для проведения научных экспериментов. Это 33-я миссия. Стыковка запланирована на 25 августа. Покинуть станцию кораблю предстоит в декабре. Он будет приводнен в Тихом океане у побережья Калифорнии.

Волна протестов захлестнула Великобританию. Акции прошли в ряде городов. Сотни протестующих собрались возле гостиниц, где размещены беженцы. Требования демонстрантов – выдворить нелегалов из страны и остановить поток мигрантов, которые добираются на надувных лодках через пролив Ла-Манш. Не обошлось без столкновений с полицией. Задержаны около 200 протестующих.

