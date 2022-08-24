Фигурку Чебурашки передали для отправки в космос на корабле Союз МС-22

Фигурку Чебурашки передали летчику-космонавту Сергею Прокопьеву для отправки в космос на корабле Союз МС-22.

При этом отмечается, что игрушка является индикатором невесомости. Мягкая игрушка покажет, что двигатели перестали работать, и корабль вышел на орбиту. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.