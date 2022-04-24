Ракету "Сармат" будут оснащать гиперзвуковыми блоками "Авангард" – командующий РВСН

Ракету "Сармат" можно будет оснащать несколькими гиперзвуковыми блоками "Авангард" – командующий РВСН.

Минэнерго Австрии объявило о намерении ЕС к 2027 году отказаться от газа из России.

Москву назвали самым привлекательным для семейной жизни городом.